El Sporting FC anunció este sábado, a través de sus redes sociales y mediante un comunicado oficial, la salida del técnico Luis Marín y su asistente Harold Wallace, quienes no continuarán al frente del primer equipo masculino.

La dirigencia confirmó que la decisión se tomó por mutuo acuerdo con el cuerpo técnico.

“Agradecemos a ambos por su profesionalismo, trabajo y dedicación, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, indicó el club en el comunicado.

Marín asumió la dirección técnica del Sporting en diciembre de 2024, pero su ciclo llega a su fin tras menos de un año en el banquillo.

Con esta salida, el equipo capitalino deberá definir en los próximos días quién tomará las riendas del conjunto para lo que resta del torneo.