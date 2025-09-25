Escrito por: Eduardo Troconis.

La FIFA presentó a las tres mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026, que se jugará por primera vez en tres países anfitriones y con 48 selecciones participantes.

¿Quiénes son?

Maple : Representa a Canadá . Es un alce arquero, apasionado por el arte urbano, la música y símbolo de resiliencia y creatividad.

Zayu : Representa a México . Es un jaguar delantero, cuyo nombre significa unidad, fortaleza y alegría. Dentro y fuera de la cancha transmite dinamismo, cultura y orgullo nacional.

: Representa a . Es un jaguar delantero, cuyo nombre significa unidad, fortaleza y alegría. Dentro y fuera de la cancha transmite dinamismo, cultura y orgullo nacional. Clutch: Representa a Estados Unidos. Es un águila calva mediocampista, con energía, optimismo y liderazgo. Inspira a su equipo dentro y fuera del campo.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

¿Por qué ellos?

Las mascotas fueron diseñadas para reflejar la diversidad cultural de Norteamérica y transmitir valores de unión, pasión y diversidad.

Serán únicas por estos motivos

Por primera vez, las mascotas serán personajes interactivos en videojuegos oficiales :

: FIFA Héroes (Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox – disponible en 2026).

FIFA Super League Soccer en Roblox, con retos y recompensas temáticas.

También estarán en camisetas, productos oficiales y experiencias digitales.

Con esta presentación, la FIFA busca que Maple, Zayu y Clutch acompañen cada momento de un torneo que promete ser histórico e inolvidable.