Oficial: Jeyland Mitchell firma con club de Francia

El defensor costarricense Jeyland Mitchell tiene nuevo equipo en Europa. El jugador firmó con el Racing Club de Strasbourg Alsace, de la Ligue 1 de Francia, según confirmó el propio club.

Mitchell, de 21 años, llega al conjunto francés después de su paso por el fútbol de Austria, donde militó con el Sturm Graz. El costarricense había llegado a ese equipo procedente del Alajuelense.

Contrato de Jeyland Mitchell

El costarricense tendrá contrato con el club francés hasta 2031.

Datos

Jeyland Mitchell será el sexto tico en jugar en Ligue 1 tras Joel Campbell, John Jairo Ruiz, Yeltsin Tejeda, David Ramírez y Keylor Navas.

Además, será tercer costarricense que lo haga para un club ya campeón de Francia, tras Keylor (PSG) y John Jairo. Ruiz (Lille).

Ahora, Mitchell tendrá el reto de consolidarse en una de las principales ligas de Europa y competir por un puesto en la defensa del Strasbourg.

Datos de: Joseph Fernández.