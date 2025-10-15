La cuenta regresiva para el último partido eliminatorio en casa ha comenzado. A un mes del duelo entre Costa Rica y Honduras, la Federación Costarricense de Fútbol anunció este miércoles que la preventa de entradas iniciará este miércoles 15 de octubre al mediodía.

Los boletos se podrán conseguir a través del sitio oficial specialticket.net, donde también se podrá consultar el detalle completo de precios y localidades para alentar a La Sele en un partido que podría definir la clasificación al Mundial 2026.

Fechas y descuentos

La preventa estará habilitada hasta el domingo 19 de octubre, con un 15% de descuento exclusivo para los clientes del Banco Nacional que adquieran sus entradas durante este periodo.

Los precios se mantienen idénticos a los de los anteriores juegos eliminatorios. Por ejemplo, la entrada de sol cuesta ₡7.000, pero durante la preventa bajará a ₡5.950.

Los próximos partidos de La Sele

Costa Rica enfrentará primero a Haití, el 13 de noviembre, en un encuentro que se disputará en Curazao. Posteriormente, el martes 18 de noviembre, la Tricolor recibirá a Honduras en el INS Estadio, con el apoyo de miles de aficionados.