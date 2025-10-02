Escrito por: Eduardo Troconis
La FIFA dio a conocer este miércoles los primeros precios oficiales de boletos para la Copa del Mundo 2026. Se trata de la fase inicial de venta, la cual incluye precios iniciales sujetos a precio dinámico (es decir, que aumentarán según la demanda).
La Selección Mexicana, una de las anfitrionas, ya tiene definidos los montos de sus entradas para la fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.
Los precios
En colones
Fase de Grupos
- CAT 1: ₡277.101
- CAT 2: ₡168.779,70
- CAT 3: ₡93.206,70
16vos de Final
- CAT 1: 226.719
- CAT 2: ₡158.703,30
- CAT 3: ₡83.130,30
8vos de Final
- CAT 1: ₡302.292
- CAT 2: ₡188.932,50
- CAT 3: ₡108.321,30
Categorías en los estadios
- La categoría 1 corresponde a las zonas centrales y con mejor visibilidad del campo.
La categoría 2 abarca áreas intermedias, mientras que la categoría 3 incluye sectores más económicos y lejanos a la cancha.
Si eres aficionado al fútbol y quieres asistir a la Copa del Mundo 2026, mantente atento a la página oficial de la FIFA para conocer las fechas exactas de venta y asegurar tu entrada a tiempo.