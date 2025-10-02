Escrito por: Eduardo Troconis

La FIFA dio a conocer este miércoles los primeros precios oficiales de boletos para la Copa del Mundo 2026. Se trata de la fase inicial de venta, la cual incluye precios iniciales sujetos a precio dinámico (es decir, que aumentarán según la demanda).

La Selección Mexicana, una de las anfitrionas, ya tiene definidos los montos de sus entradas para la fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.

Los precios

En colones

Fase de Grupos

CAT 1: ₡277.101

₡277.101 CAT 2: ₡168.779,70

₡168.779,70 CAT 3: ₡93.206,70

16vos de Final

CAT 1: 226.719

226.719 CAT 2: ₡158.703,30

₡158.703,30 CAT 3: ₡83.130,30

8vos de Final

CAT 1: ₡302.292

₡302.292 CAT 2: ₡188.932,50

₡188.932,50 CAT 3: ₡108.321,30

Categorías en los estadios

La categoría 1 corresponde a las zonas centrales y con mejor visibilidad del campo.

La categoría 2 abarca áreas intermedias, mientras que la categoría 3 incluye sectores más económicos y lejanos a la cancha.

Si eres aficionado al fútbol y quieres asistir a la Copa del Mundo 2026, mantente atento a la página oficial de la FIFA para conocer las fechas exactas de venta y asegurar tu entrada a tiempo.