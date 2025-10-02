Es oficial: ¡ya hay balón para la Copa Mundial de la FIFA 2026!

La página oficial de la Copa del Mundo publicó las primeras imágenes de Trionda, la pelota con la que se jugará el evento, patrocinada por la marca alemana Adidas.

Las particularidades del balón

El esférico se inspira en los tres países anfitriones del torneo: Canadá, México y Estados Unidos, además, cuenta con tecnología de balón conectado, con sensores e información de cada movimiento, lo que resulta de gran ayuda para los árbitros.

Tiene una novedosa estructura de cuatro paneles, con figuras geométricas que producen ondas. Estos paneles se unen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los países norteamericanos.

El relieve de la pelota mejora la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia, o en situaciones de mucha humedad.