Escrito por: Eduardo Troconis.

Este viernes inició la preventa de entradas para el partido eliminatorio entre Costa Rica y Nicaragua, que se disputará el lunes 13 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.

La preventa se extenderá hasta el 24 de setiembre y durante ese periodo los clientes con tarjetas del BN podrán obtener un 15% de descuento en sus boletos, según informó la Federación Costarricense de Fútbol.

Precios de las entradas

Sol: ₡7.000 (₡5.950 en preventa)

₡7.000 (₡5.950 en preventa) Sombra: ₡9.000 (₡7.650 en preventa)

₡9.000 (₡7.650 en preventa) Sombra preferencial: ₡10.500 (₡8.925 en preventa)

₡10.500 (₡8.925 en preventa) Platea: ₡12.000 (₡10.200 en preventa)

₡12.000 (₡10.200 en preventa) Platea preferencial: ₡13.500 (₡11.475 en preventa)

₡13.500 (₡11.475 en preventa) Balcón: ₡15.500 (₡13.175 en preventa)

₡15.500 (₡13.175 en preventa) Balcón preferencial: ₡17.000 (₡14.450 en preventa)

₡17.000 (₡14.450 en preventa) Palco: ₡30.000 (₡25.500 en preventa)

La Federación también confirmó que los precios se mantienen idénticos al último juego eliminatorio disputado ante Haití.Consiga las entradas en specialticket.net.