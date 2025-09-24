Es oficial, no solo en el Aeropuerto Juan Santamaría hay afectación, el espacio aéreo a nivel nacional está cerrado.

Así lo dio a conocer Lizeth Valverde, Gerente de Operaciones de Aeropuerto de Guanacaste.

Comunicación

“Guanacaste Airport informa que por instrucciones de la Dirección General de Aviación Civil el espacio aéreo a nivel nacional está cerrado este miércoles 24 de septiembre“.

En el caso del Aeropuerto Juan Santamaría, se espera que se duré entre 2 o 3 horas para restablecer el servicio del sistema de radar.

*Información en desarrollo.