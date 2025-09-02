Otro técnico más dice adiós del campeonato nacional. Esta vez el turno fue para San Carlos, que, en apenas seis jornadas, le dijo adiós a Geiner Segura.

Así lo anunció el mismo club en la conferencia de prensa posterior a la derrota 0-1 contra Pérez Zeledón en el Carlos Ugalde.

¿Qué pasó?

San Carlos apenas suma cinco puntos en las primeras fechas del torneo, pero acumula tres derrotas, dos de ellas como local.

Además, el equipo sancarleño cayó eliminado en Copa por Aserrí.

Este es el cuarto técnico que despiden tras el inicio del torneo: Paulo Wanchope, Pablo Salazar, Luis Marín y Geiner Segura.