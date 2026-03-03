En este momento, el paso por la Ruta 32, sentido Limón-San José, está regulado, debido a la atención de un fatal accidente de tránsito que involucró a un oficial de seguridad privada,

¿Qué pasó con el oficial en Ruta 32?

El oficial, que iba en motocicleta, murió luego de que un furgón lo golpeara. El conductor del vehículo pesado, al parecer, continuó su camino y se retiró del lugar.

Conductores que transitaban por la zona, fueron los que dieron el aviso a autoridades sobre el incidente, al ver la motocicleta tirada a un lado de la carretera.

La víctima, al momento de ser abordado por la Cruz Roja, se le declaró sin vida.

¿Quién es la víctima mortal?

Se le identificó como Jhon Bonilla Bermudez, de 30 años.

Información en desarrollo.