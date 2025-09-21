Por medio de sus redes, el Club Sport Herediano confirmó la salida de su director técnico.

Anuncio

"El Club Sport Herediano informa que Hernán Medford no continuará como director técnico de nuestra institución".

También el club agradeció su compromiso y profesionalismo.

Declaraciones de Medford

"Quiero agradecer a la junta directiva, jugadores y aficionados del club Sport Herediano por la oportunidad brindada, pero se tomó la decisión de no seguir más en la institución".

¿Cuánto duró como director técnico?

Los rojiamarillos lo habían anunciado como nuevo técnico el pasado 11 de agosto, por lo que duró en su cargo poco más de un mes.