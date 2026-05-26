Luego del anuncio de la Federación Costarricense de Fútbol sobre separar al futbolista Alejandro Bran de la convocatoria de cara a los amistosos, ahora se pronunció Alajuelense, pero también lo hizo sobre Kenneth Vargas.

¿Qué decidieron?

El club rojinegro anunció la decisión de separar de manera inmediata a Bran y Vargas, tras un análisis exhaustivo de los hechos recientes.

El volante, que llegó al equipo en enero del 2025, tenía contrato vigente hasta el mes de diciembre del 2027.

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Bran disputó 74 partidos, en los cuales marcó seis goles y aportó seis asistencias para los alajuelenses.

Mientras tanto, Vargas llegó procedente del Herediano hace seis meses.

Estas son las primeras salidas por indisciplina bajo el régimen de Ismael Rescalvo, con el respaldo de la Junta Directiva y la Gerencia Deportiva.

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