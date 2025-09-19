El mediocampista Alejandro Bran continuará su carrera en la Liga Deportiva Alajuelense, luego de que el club rojinegro ejecutara la opción de compra acordada con el Minnesota United de la MLS.

El anuncio lo realizó este jueves el Minnesota United, mediante un comunicado de prensa en su página web y en las redes sociales.

“Le deseamos a Alejandro la mejor de las suertes mientras continúa su carrera con Alajuelense, y estamos agradecidos por las contribuciones que hizo con Minnesota United junto con el gran profesionalismo que demostró mientras fue miembro de nuestro club”, expresó Khaled El-Ahmad, director deportivo de MNUFC.

Por su parte, Bran agradeció al equipo de la MLS:

“Aunque mi tiempo con Minnesota fue corto, estoy muy agradecido con mis compañeros, el cuerpo técnico y la afición que conocí durante mi tiempo en el club. Minnesota siempre tendrá un lugar en mi corazón”.

Trayectoria reciente de Bran

Bran llegó cedido, inicialmente, al Minnesota United en enero de 2024 desde el Herediano. Disputó 11 partidos de temporada regular en la MLS, seis de ellos como titular, y marcó un gol en el debut contra el Austin FC el 24 de febrero de 2024.

Posteriormente, en septiembre de 2024, Minnesota adquirió su ficha a Herediano y lo cedió al Burton Albion FC de Inglaterra, donde jugó cuatro partidos en todas las competiciones, incluida la FA Cup.

Más tarde, Bran se incorporó a Alajuelense, donde ya suma 31 partidos disputados entre el Clausura 2024 y el Apertura 2025.