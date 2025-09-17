La ofensiva militar sobre Gaza entra en su segundo día consecutivo de ataques intensivos, tras haber superado ya las cinco semanas de bombardeos ininterrumpidos contra la capital de este territorio.

Esta escalada representa una de las fases más críticas del conflicto, con operaciones terrestres y aéreas coordinadas que mantienen en vilo a la población civil atrapada en la zona de guerra.

La comunidad internacional sigue con extrema preocupación el desarrollo de estos eventos, mientras se reportan daños materiales significativos y víctimas civiles que continúan aumentando de manera alarmante.