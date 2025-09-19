Israel mantiene su ofensiva total en Gaza por cuarto día consecutivo, generando una crisis humanitaria que afecta especialmente a la población infantil más vulnerable.

Según UNICEF, existen 2.700 niños desnutridos que carecen de acceso a tratamiento médico adecuado debido a la interrupción de servicios esenciales y la destrucción de infraestructura sanitaria.

La organización internacional ha denunciado que estos menores enfrentan un riesgo inminente de complicaciones de salud irreversibles ante la imposibilidad de recibir atención especializada y nutritiva adecuada.