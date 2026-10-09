Ocupantes de vehículo disparan contra oficiales durante operativos

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Durante el ingreso de los oficiales a uno de los puntos de allanamiento en el caso Portus, se escucharon detonaciones de arma de fuego por parte de los ocupantes de un vehículo.

Más de 1200 funcionarios judiciales participan en los operativos que se desarrollan en distintos sectores del país para desarticular la estructura criminal.

La situación de riesgo se presentó mientras las autoridades ejecutaban las órdenes de captura contra los sospechosos vinculados al narcotráfico.