Octubre mantiene condiciones lluviosas típicas del mes, con intensos aguaceros que se pronostican para el Valle Central, el Pacífico y la Zona Norte durante las tardes a causa de la Zona de Convergencia Intertropical.

El Instituto Meteorológico Nacional advierte que los suelos presentan niveles elevados de saturación en la Península de Nicoya y el Pacífico Sur, lo que aumenta significativamente el riesgo de inundaciones.

Los expertos recomiendan buscar refugio inmediato ante la presencia de tormentas eléctricas o ráfagas fuertes, ya que estas condiciones podrían generar la caída de ramas de árboles.