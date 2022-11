México tendrá un duelo clave frente a Argentina , este sábado, en el Estadio Lusail.

Ambos elencos necesitan un triunfo para no complicar su estadía en la Copa Mundial de Catar 2022 , luego del empate del Tricolor con Polonia y la sorpresiva caída de la Albiceleste ante Arabia Saudita.

Desde ya, el encuentro tendrá un clima de instancia decisiva, la que Guillermo Ochoa no le teme en absoluto.

Por el contrario, el arquero y capitán del seleccionado de Gerardo Martino se mostró motivado por enfrentar a los sudamericanos y conseguir los tres puntos.

En diálogo con la prensa, Memo tomó distancia de los que prefieren evitar rivales difíciles.

«A mí no me gusta el ‘oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’ o el ‘quiero evitar a esta Selección porque es muy complicada’», manifestó.

Y, en consecuencia, resaltó la expectativa que le provoca enfrentar a los mejores equipos: «Yo creo que, al contrario, elijo jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra Argentina.

Queremos ganarles».

Además, el arquero de América indicó que, aunque no será un duelo accesible, le genera motivación toparse con Lionel Messi.

«Que va a ser muy complicado, pues sí, va a serlo, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia», expresó.

Cabe resaltar que el portero, de 37 años, fue la clave para rescatar el punto en la igualdad contra los polacos, ya que le atajó un penal a Robert Lewandowski, cerca de los 15 minutos del segundo tiempo.

Así, con Arabia Saudita como único líder del Grupo C, tanto México como Argentina deberán conseguir las tres unidades que les permitan seguir con vida en la competencia y llegar a la última jornada con chances de acceder a la siguiente fase.

Foto: EFE