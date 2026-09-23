Ocho triples asesinatos registra el país en 2026

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El país alcanzó los 600 homicidios y ocho de ellos fueron triples asesinatos este año, según el reporte de las autoridades judiciales.

Rodrigo Campos, criminólogo, afirma que “los lugares conocidos como tranquilos, como menos violentos, son también lugares atractivos para que el crimen organizado pueda diversificar sus actividades”.

El caso más reciente se registró en Río Cuarto de Alajuela, donde murió una mujer, su padre y su pareja sentimental tras ser atacados a balazos.