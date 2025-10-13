Costa Rica registró ocho homicidios en tres días, una ola de violencia que eleva a 690 las muertes violentas acumuladas en el país durante este 2025 según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

ntre los casos más impactantes figuran dos peones agrícolas calcinados en una calle desolada de Roxana en Pococí, quienes presuntamente tenían antecedentes por amenazas y tiroteos a vecinos, y un hombre asesinado a balazos frente a un supermercado en Parrita.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que estas muertes reflejan disputas entre grupos criminales de Pavas y Desamparados.