Ocho personas perdieron la vida en una ola de homicidios ocurridos durante las últimas horas, elevando la cifra nacional de muertes violentas a 669 en lo que va del año.

Los casos más graves se registraron en Pavas y en Santa Cruz de Guanacaste, donde las autoridades vincularon los ataques con la disputa entre bandas del narcotráfico por el control territorial para la venta de drogas.

Estos crímenes sucedieron entre la tarde del viernes y la madrugada del lunes, reflejando la intensificación de la violencia asociada a estos grupos delictivos.