Aunque las llantas pueden durar años en uso, al momento de desecharlas la mayoría de las personas no saben qué hacer con ellas. Esto provoca que menos del 20% reciba un procesamiento adecuado en el país, mientras que la gran mayoría termina en ríos, botaderos clandestinos o convertidas en criaderos de mosquitos transmisores del dengue.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, Costa Rica recicla únicamente un 4% de los residuos que genera, lo que significa que más del 90% se envía a rellenos sanitarios. Esta práctica ejerce una enorme presión ambiental, ya que muchos desechos se quedan en el camino y contaminan el entorno.

En contraste, países más avanzados reciclan más del 80% de sus residuos y envían solo entre un 10% y un 20% a relleno sanitario.

En el caso de las llantas, varias municipalidades desarrollaron programas de recolección para darles un destino correcto. Un ejemplo es Alajuelita, donde desde hace tres años existe una alianza con una fundación que asegura el tratamiento adecuado de este material.

Cada semana reciben entre 100 y 150 llantas, y una vez al año realizan campañas especiales en conjunto con empresas privadas. En una sola jornada lograron recolectar hasta 1.245 llantas en dos días.

La fundación a cargo mantiene convenios con municipalidades en todo el país, entre ellas Cañas, Garabito, La Unión, Sarchí, San José y Pérez Zeledón, entre otras.

Las autoridades piden a la población entregar las llantas limpias, sin agua ni barro, y sin clavos o tornillos incrustados, ya que representan un riesgo para los funcionarios que realizan la recolección.

Con los rellenos sanitarios del país cerca del colapso, especialistas advierten que enviar llantas u otros residuos revalorizables a estos sitios no es una opción sostenible. El llamado es claro: está en manos de cada ciudadano marcar la diferencia y dar el destino correcto a los desechos que genera.