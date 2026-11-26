Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Ocho de cada diez consumidores costarricenses necesitan pruebas para confiar en que una empresa realmente es sostenible, según reveló el Primer Estado de la Sostenibilidad 2026, un estudio que evidencia la desconfianza hacia las promesas empresariales.

Los datos indican que un 83 % necesita evidencias para confiar en estas prácticas, mientras que un 56 % desconfía de los discursos de las compañías cuando no están respaldados por resultados concretos.

La investigación también señala que al momento de comprar el precio sigue pesando más que el compromiso ambiental, pues un 47 % de los consumidores prioriza el costo de los productos y apenas un 10 % coloca la sostenibilidad como su principal factor de decisión, en un contexto donde el reto es pasar de las promesas a los hechos con información clara y pruebas que respalden los compromisos.

