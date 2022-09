Las tarjetas de crédito pueden convertirse en una excelente herramienta para el manejo de las finanzas personales, a la vez que permiten obtener una gran cantidad de beneficios, siempre que

Las tarjetas de crédito del Banco Popular no sólo le ofrecen privilegios, también le brindan innovación, seguridad y herramientas de autogestión con las que logrará una mejor administración.

Fuente: Banco Popular

Es importante destacar que, mediante la aplicación Monibyte o la web institucional, puede personalizar los parámetros de consumo de su tarjeta, para un mejor uso de la misma.

Las personas interesadas en adquirir una Tarjeta de Crédito del Banco Popular pueden comunicarse al 800-2570422, a través del sitio web oficial https://www.bancopopular.fi.cr o en las oficinas comerciales del Banco.

“Es un producto que no van a encontrar, no hay ninguna tarjeta igual en ningún banco que cuente con el paquete de beneficios que tiene la tarjeta del Banco Popular, así que intente solicitar una y con gusto nosotros le vamos a ofrecer no sólo la tarjeta si no todos los beneficios que están asociados a ella”.

Silvia Goyez, Jefa División Centro Nacional de Tarjetas, Banco Popular y de Desarrollo Comunal