Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Las obras viales en el centro de Heredia tendrán paso regulado durante las noches, según la información proporcionada sobre la intervención que iniciará esta semana en una importante vía de ese cantón.

Los trabajos se ejecutarán desde las cercanías de la Universidad Nacional y hasta la intersección con la Ruta 3, con una inversión de 339 millones de colones.

Las labores incluyen el retiro del asfalto dañado, la colocación de una nueva superficie y la demarcación de la vía, en horario nocturno de 8 de la noche a 4 de la mañana.