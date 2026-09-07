El aterrador objeto que encontraron en la casa de hombre asesinado frente a sus hijos

Una fotografía compartida tras el asesinato de un hombre frente a sus hijos en Tres Equis de Turrialba llamó la atención por un extraño objeto que aparece dentro de la vivienda.

El objeto, visible en una de las imágenes difundidas en un grupo relacionado con Operativo, generó comentarios entre quienes observaron la fotografía debido a su particular apariencia.

Extraño objeto llamó la atención dentro de la vivienda

En la fotografía se observa una figura que, a simple vista, podría estar relacionada con la representación de un santo o una figura religiosa.

Sin embargo, su aspecto también puede generar una interpretación distinta, pues algunas personas podrían asociarla con una figura demoníaca o de apariencia inquietante.

De momento, no existe confirmación sobre qué representa exactamente el objeto, de dónde proviene o si tiene alguna relación con el crimen ocurrido en la vivienda.

FOTOS (GALERÍA)

Parece ser un amuleto, adorno o figura decorativa de tipo macabro, probablemente hecho de tela, cuero y cadenas. La figura central parece representar una criatura humanoide encapuchada o un pequeño esqueleto, aunque la imagen no permite identificar con certeza qué personaje o figura es.

Por esta razón, cualquier interpretación sobre su significado debe tomarse con cautela.

Hombre fue asesinado frente a sus hijos en Turrialba

El extraño objeto aparece en medio de la investigación por el asesinato de un hombre de 27 años, conocido con el alias de “Mexicano”, ocurrido la noche de este domingo en Tres Equis de Turrialba, Cartago.

De acuerdo con el reporte preliminar, al menos dos sujetos llegaron en una motocicleta hasta la vivienda de la víctima.

Los sospechosos tocaron la puerta y, cuando el hombre salió, le dispararon en al menos 20 ocasiones.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

VIDEO DEL ASESINATO

Esposa embarazada y dos menores estaban en la casa

Al momento del ataque, el hombre se encontraba junto a su esposa, quien está embarazada, y sus dos hijos pequeños.

Los menores presenciaron el momento en que los sujetos atacaron a su padre a balazos.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y declaró al hombre sin signos de vida en el lugar.

Después del ataque, oficiales de la Fuerza Pública realizaron un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de los sospechosos.

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