Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La obesidad, hipertensión y diabetes encienden las alertas de las autoridades por alta incidencia, ya que estas enfermedades crónicas afectan cada vez más a las personas en Costa Rica.

Con respecto a la diabetes, 375 mil adultos viven con esta condición y en promedio se diagnostican 35 personas al día, según datos del Ministerio de Salud.

Y por enfermedades cardiovasculares, se registran más de 2.100 fallecimientos al año, lo que refleja la gravedad de la situación.

En ese sentido, el viceministro de Salud, Juan Carlos Esquivel, indicó que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país.

“Queremos fomentar en la población una nutrición saludable para la prevención de todas estas enfermedades, muchas de ellas, por supuesto, prevenibles mediante factores asociados al ejercicio físico y a una buena alimentación”, remarcó.