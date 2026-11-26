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Las hojas verdes como la lechuga, la espinaca, el kale y la arúgula aportan nutrientes importantes para la alimentación diaria.
Jéssica Zeledón Téllez explica cómo aprovechar estos vegetales y qué aspectos conviene considerar al prepararlos.
Asimismo, también plantea cómo combinar estos alimentos para favorecer la absorción de hierro, calcio y vitaminas.
Además, Jéssica Zeledón explica en qué consisten los cultivos hidropónicos y qué ventajas presentan frente a la siembra tradicional.