Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Las hojas verdes como la lechuga, la espinaca, el kale y la arúgula aportan nutrientes importantes para la alimentación diaria.

Jéssica Zeledón Téllez explica cómo aprovechar estos vegetales y qué aspectos conviene considerar al prepararlos.

Asimismo, también plantea cómo combinar estos alimentos para favorecer la absorción de hierro, calcio y vitaminas.

Además, Jéssica Zeledón explica en qué consisten los cultivos hidropónicos y qué ventajas presentan frente a la siembra tradicional.