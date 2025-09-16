Un video se volvió viral en redes sociales al mostrar el momento en que un joven motociclista fue sorprendido por oficiales de Tránsito mientras realizaba una peligrosa maniobra en plena vía pública en Costa Rica.

En las imágenes se observa cómo el conductor arriesga su vida y la de otros al ejecutar una acción indebida que fue inmediatamente detectada por los oficiales.

La Policía de Tránsito recordó que quienes realicen este tipo de maniobras temerarias se exponen a sanciones severas, incluyendo una multa de ¢363.000 establecida en la Ley de Tránsito.

Aunque no se precisó el lugar exacto donde ocurrió el hecho, las autoridades recalcaron la importancia de conducir con responsabilidad y recordaron que este tipo de conductas son una de las principales causas de accidentes de tránsito en el país.