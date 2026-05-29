La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó este jueves un nuevo ajuste en los precios de los combustibles que entrará en vigor una vez que sea publicado en el diario oficial La Gaceta.

El incremento afectará a la gasolina súper, la gasolina regular y el gas licuado de petróleo (GLP), mientras que el diésel será el único combustible que registrará una rebaja.

Estos serán los nuevos precios

Con el ajuste aprobado, los combustibles tendrán los siguientes cambios:

Gasolina súper: aumenta ¢20 por litro, pasando de ¢733 a ¢753.

Gasolina regular: sube ¢8 por litro, de ¢748 a ¢756.

Diésel: baja ¢46 por litro, al pasar de ¢716 a ¢670.

Gas LPG: aumenta ¢6 por litro, de ¢266 a ¢272.

El cilindro de 25 libras de gas tendrá un incremento de ¢144, por lo que pasará de costar ¢7.255 a ¢7.399.

Conflicto en Medio Oriente impacta precios

Según explicó Aresep, el ajuste responde a las variaciones en los costos internacionales de los combustibles reportados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para los embarques realizados entre el 10 de abril y el 7 de mayo.

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Mario Mora, intendente de Energía de Aresep, indicó que el conflicto bélico en Medio Oriente continúa generando efectos en los mercados energéticos internacionales.

“Este nuevo aumento en el precio de los combustibles se explica por el impacto que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente en la operación y logística de los mercados energéticos internacionales”, señaló el funcionario.

No se prevé estabilidad en el corto plazo

La entidad reguladora advirtió que, por el momento, no existen señales claras de una pronta estabilización en los precios internacionales del petróleo, por lo que la evolución de los combustibles seguirá dependiendo del comportamiento de los mercados globales.