Los aranceles anunciados por Estados Unidos elevarán precios de importados como lácteos y cereales en Costa Rica, anticipa Roberto Astúa, asesor financiero, quien detalla que estos costos se trasladarán a anaqueles en semanas, afectando especialmente a familias con deudas o microemprendedores dependientes de insumos extranjeros.
Mientras sugiere priorizar productos nacionales y comparar precios por unidad para mitigar impactos, Astúa enfatiza que renegociar deudas y eliminar gastos automáticos como suscripciones innecesarias son pasos críticos para proteger economías domésticas ante una inflación que podría extenderse hasta 2024.