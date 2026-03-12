La creciente ola de violencia en el país reabrió el debate sobre la necesidad de reformar la Ley de Justicia Penal Juvenil, una normativa aprobada hace tres décadas.

Jóvenes en sicariato

La legislación vigente se diseñó para atender principalmente delitos menores, los más frecuentes en aquel entonces. Hoy, sin embargo, la realidad es distinta, se habla de jóvenes involucrados en sicariato.

Cuando se hizo la reforma procesal penal y la reforma de la justicia penal juvenil, estábamos en otro momento. Ahora yo creo que habría que analizar desde los 15 en adelante hacer un percentil para que la responsabilidad penal sea más fuerte y no dejarlo de los 18 para arriba, señaló Ronald Segura.

Realidad nacional

Actualmente, más de 60 menores enfrentan procesos por homicidio calificado, uno de los delitos más graves contemplados en el ordenamiento jurídico costarricense.

Para expertos, esta situación obliga al país a abrir una discusión seria sobre posibles reformas a la Ley Penal Juvenil.