Nuevo sismo sacude Costa Rica

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Un nuevo sismo sacudió el territorio nacional esta noche, luego del que se presentó a eso de las 7:59 p.m.

¿Dnde se presentó el nuevo sismo?

Tuvo epicentro 40.4 km al Suroeste de Cambutal de Osa de Puntarenas.

¿Y cuál fue su magnitud?

Según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el movimiento tuvo una magnitud de 4.1.

Otros detalles

Trascendió que este movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

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