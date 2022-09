El argentino no formó parte de la lista de convocados en ninguno de los seis encuentros del conjunto parisino en la Ligue 1

El período de fichajes llegó a su fin en las principales competencias de Europa y fueron varios los equipos que exprimieron al máximo ésta ventana. Entre ellos el PSG, quien además de reforzarse con cinco nombres, se desprendió de hasta 26 jugadores de su plantel.

Con el correr de los días, esa lista de “indeseables”, como los catalogó la prensa francesa, comenzó a achicarse hasta prácticamente quedar en blanco si no fuera por la situación que atraviesa Mauro Icardi, el único nombre que continúa con una cruz a su lado.

El delantero argentino sabe que no está en los planes del técnico Christophe Galtier, sin embargo, las ofertas que le llegaron no lo sedujeron ni a él ni a su representante y pareja Wanda Nara. Ante eso, el equipo de París volvió a dejar en claro su postura.

Al entregar la planilla de convocados para disputar la primera fase de la Champions League, la dirección técnica decidió no inscribir al ex goleador del Inter. Esto se suma a sus ausencias en los seis partidos jugados en la Ligue 1 tanto en el once titular como en el banco de suplentes.

Este martes el PSG comenzará un nuevo camino hacia el trofeo más deseado por toda la institución cuando reciba a la Juventus en el Parque de los Príncipes y allí tampoco estará Mauro Icardi después de la decisión que tomó el entrenador, junto a su cuerpo técnico, de no anotarlo en la lista que le entregaron a la UEFA.

La situación que atraviesa el futbolista de 29 años dentro de la institución es compleja. Si bien el club le advirtió con tiempo que no entraría en los planes de cara a esta temporada, el jugador optó por esperar alguna oferta que lo seduzca tanto en lo deportivo como en lo económico.

Los nombres que estaban en la lista de “salidas” fueron partiendo hacia distintos destinos y ahora, con el cierre de los principales libros de pases en Europa, a Icardi le quedan pocas opciones para emigrar (En Turquía, por ejemplo, el mercado cierra el próximo 8 de septiembre y en Portugal el 22).

“Yo puedo aconsejarlo o darle una opinión, pero es él quien decide si se va del PSG”, indicó días atrás Wanda en su arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza cuando le consultaron varios medios por la situación por el delantero que tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta fines de 2024.

Tras la reciente partida del mediocampista brasileño Rafinha al Al Arabi catarí, el argentino es el único que quedó en la lista de prescindibles que había diseñado el cuerpo técnico. En ella también se encuentra el costarricense Keylor Navas, sin embargo su nombre lleva un asterisco ya que en la capital francesa lo ven como un buen arquero suplente por detrás de Gianluigi Donnarumma.