Nuevo recurso presentado mantiene frenada la audiencia preliminar del caso Aldesa

La audiencia preliminar del caso Aldesa, donde se investiga una estafa que supera los $200 millones y afecta a 500 personas, sigue sin concretarse luego de que un abogado defensor presentara un recurso de revocatoria que obliga al Tribunal a resolver en las próximas horas.

Previo a esta acción, los jueces ya habían desestimado las quejas de varios defensores en contra del horario de audiencia, fijado de manera inusual de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. por el resto del año, pero un jurista insistió con una nueva impugnación.

Este nuevo recurso mantiene el proceso judicial en vilo y retrasa una vez más la posibilidad de que las víctimas obtengan respuestas sobre el presunto fraude que las afecta.