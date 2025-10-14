A sus 40 años, Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia. El astro portugués se convirtió en el máximo goleador de las eliminatorias mundialistas con 41 tantos, con lo que supera el registro que compartía con Carlos “Pescadito” Ruiz, quien marcó 39 con Guatemala.

Así alcanzó el récord

El delantero abrió el marcador ante Hungría al minuto 22 y selló su doblete en el segundo tiempo. Con esos goles, CR7 dejó atrás a Ruiz y amplía su ventaja ante Lionel Messi, quien suma 36 anotaciones en fases de clasificación.

Cifras que agrandan su leyenda

Con este logro, Cristiano acumula 947 goles oficiales en su carrera, se acerca paso a paso a la marca simbólica de los 1.000 tantos.