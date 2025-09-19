El CONAVI iniciará la construcción de un nuevo puente sobre el río Torres en el sector de La Uruca, como parte de un plan de mejora integral de la infraestructura vial en esta zona de San José.

Adicionalmente, se realizará la intervención de dos alcantarillas para optimizar el sistema de drenaje y prevenir inundaciones durante la temporada lluviosa.

De esta forma, se busca no solo mejorar la conectividad, sino también reforzar la seguridad vial mediante la instalación de señalización y delineadores en este importante sector capitalino.