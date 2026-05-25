Nuevo golpe al bolsillo: tarifas de buses y taxis suben esta semana

Un total de 4.000 rutas de autobús en Costa Rica amanecerán este martes con aumentos en sus pasajes, que van desde los 40 colones hasta más de 300 colones en algunas rutas nacionales, según una resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) publicada el viernes en el Diario Oficial La Gaceta.

El incremento responde al alza sostenida de los combustibles en el país, particularmente el diésel, debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, una situación que los autobuseros habían advertido meses atrás como una amenaza para la sostenibilidad del servicio.

El aumento general para las tarifas del servicio de autobús es de un 5,43%, que se aplica a todas las rutas con operador designado y título habilitante vigente, ya sea concesión o permiso.

En el caso del servicio de taxi, los aumentos van entre el 1,4% y el 2,8%, lo que se traduce en un incremento de entre 10 y 20 colones en la tarifa de inicio y de entre 55 y 95 colones en la tarifa por demora, medida por hora.

De las 4.000 rutas, 211 aumentarán entre 5 y 10 colones, mientras que 1.119 aumentarán entre 25 y 40 colones, en las que los usuarios sentirán más el golpe al bolsillo.