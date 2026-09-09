Nuevo formato de ‘La voz del más allá’ inicia este sábado

Este sábado 12 de septiembre inicia “La voz del más allá”, el nuevo formato que Grupo Repretel lleva a los hogares costarricenses, con una propuesta innovadora que promete emocionar al público con el talento de los participantes.
El programa, que se transmitirá por Canal 6, contará con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales que evaluarán a los concursantes.
La producción ha generado gran expectativa entre los televidentes, que esperan el estreno de esta nueva temporada.