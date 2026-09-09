Nuevo fichaje de Alajuelense prepara su debut

Terminó la espera de Luis Díaz, el único refuerzo de Alajuelense que aún no debuta en esta temporada, luego de que el extremo viajara a Honduras con el equipo para enfrentar al Marathón por la Copa Centroamericana después de superar una grave lesión.

El atacante sufrió una fractura durante la pretemporada y ya suma tres meses de recuperación, tiempo en el que trabajó para estar listo y aportar al equipo con sus cualidades como el uno contra uno, la velocidad y la explosividad.

Díaz firmó contrato con el club hasta junio del 2027 y en esta copa acumula ocho juegos y dos goles, mientras que en el 2024 también tuvo participación en el torneo regional.