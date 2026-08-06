Nuevo femicidio: Asesinan a mujer dentro de su casa

Ya son 14 los femicidios en el país este 2026 y el más reciente ocurrió en Bagaces, Guancaste. Una mujer, al no ver a su vecina, decide ir a buscarla y la encuentra sin vida.

¿Quién es la víctima mortal?

La identificaron como Meyli Iveth Meza Ibarra, de 35 años.

Ella presenta golpes en la cabeza y algunas otras lesiones, que le causaron la muerte en el lugar.

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¿Quién es el sospechoso del asesinato de la mujer?

De inmediato se da la alerta que su compañero sentimental sería el responsable de acabar con su vida. Horas después del crimen, Fuerza Pública lo ubicó en el centro de Liberia y procedieron a su detención.

Este sujeto contaba con una orden de captura activa, al figurar como sospechoso del delito de violación.