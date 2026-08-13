Nuevo extraditado: ‘Macho Coca’ fue investigado por más de 35 años

Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, fue investigado por las autoridades durante más de 35 años y salió del país en un avión de la DEA.

El hombre enfrentará la justicia de los Estados Unidos por el delito de tráfico internacional de drogas, según confirmó la información oficial.

En ese vuelo, al sospechoso lo acompañó un colombiano naturalizado tico, conocido con el alias de Compadre.

Sobre la diligencia de alta complejidad, Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública, manifestó que la “operación fue exitosa” y agradeció a la ciudadanía por la colaboración.



Gilberth Bell, alias “Macho Coca”, ante las autoridades aseguró que en la cárcel no lo alimentaban bien y que incluso ha vivido con ratas.

“He sabido lo que es tener una rata en la cara, lleno de cucarachas (…) Fuera bueno que los jueces vayan a que está sucediendo en ese centro penal.

En otro momento se preguntó “¿Cómo puede ser posible que a usted le dan dos bonetes de pan de desayuno y media taza de café. Un banano por semana(…) He bajado 45 kilos de peso”