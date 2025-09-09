Un video íntimo protagonizado por el cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco (Beéle) y la modelo venezolana Isabella Ladera se filtró ilegalmente y se volvió viral en redes sociales, desatando una intensa polémica sobre privacidad y responsabilidad.

El equipo legal del artista rechazó categóricamente haber participado en la difusión del material y defendió su derecho a la intimidad. Anunciaron que se han instaurado acciones judiciales en Colombia y Estados Unidos para frenar la circulación del video, incluyendo notificaciones DMCA, solicitudes de takedown a plataformas digitales y acciones civiles correspondientes. Su defensa subraya que tanto él como Ladera son víctimas de una violación a su privacidad.

Respuesta de Isabella Ladera:

La modelo expresó sentirse profundamente devastada y acusó al otro involucrado en el video de haberle traicionado, señalando que el clip solo estaba “en manos de dos personas: la otra persona y yo”. Ladera anunció que ya tomó acciones legales para identificar a los responsables y que desde julio fue alertada sobre la posibilidad de una filtración, lo que le permitió informar a su familia y prepararse ante el suceso.

El contexto viral:

La filtración del clip, de aproximadamente seis minutos, se propagó rápidamente por plataformas como X (anteriormente Twitter), generando una avalancha de memes, reacciones y un debate sobre los límites del derecho a la intimidad en la era digital.

Expertos en derecho digital advierten que la divulgación no consentida de material privado puede constituir delito y violencia digital.