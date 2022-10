Paris Saint Germain avanza a paso firme tanto en la Champions League, como en la Ligue 1. Sin embargo, hay nuevo escándalo en la interminable novela de Mbappé y PSG.

Más allá de los rumores de una pelea de egos con Neymar, Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena por su fastidio con el club y el entrenador.

El delantero francés considera que la institución no cumplió con las promesas que le hicieron y no está conforme con el rol que ocupa en la ofensiva del equipo.

El diario L’Equipe, en su nota titulada “Kylian Mbappé sigue insatisfecho con su papel fundamental en el PSG”, explica los motivos que llevaron al futbolista a escribir la palabra “pivotgang” en su cuenta de Instagram.

Ese hashtag es una clara alusión a que no está a gusto con ser el centrodelantero del tridente conformado con el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar.

Esta no es la primera vez que el exMónaco deja en claro su disconformidad.

Tras el partido del 22 de septiembre con su Selección en la victoria por 2 a 0 ante Austria, manifestó:

En París no hay eso. Me piden que haga de pivote, es diferente”.

“Aquí me piden otras cosas en comparación con mi club. Tengo mucha más libertad aquí.

El rotativo puntualizó en que Mbappé solo tocó 38 balones durante los 90 minutos, haciendo que su participación en el juego sea “débil” y lejos de los estándares de la temporada pasada.

Además, remarcó que junto a Danilo Pereira (producto de algunas lesiones en la zona defensiva) son los dos futbolistas que no juegan en su posición natural.

“Esto genera tensiones, sobre todo cuando se supone que dicho jugador está en el centro del proyecto”, concluyó.

En la previa al compromiso ante Benfica, el entrenador Christophe Galtier buscó minimizar el accionar de la figura gala:

“La reacción de Mbappé fue en caliente debido a que estábamos decepcionados por la prestación que hicimos en Reims y por el resultado. Desde sus declaraciones a la prensa francesa hemos hablado bastante”.

“Es una reacción caliente fruto de la frustración con el resultado y con el partido. Hablé mucho con Kylian al principio de la temporada.

Estuve muy atento a su declaración en la selección francesa, donde se siente más cómodo con su rol.

No sé lo que se le dijo a Kylian antes de que llegara, pero durante el verano hablamos a menudo de buscar otro delantero, con otro perfil, para que Kylian pudiera jugar más a menudo en su zona preferida.

Ese jugador no llegó. Tenemos otros jugadores de clase mundial. Ney y Leo tienen una relación con Kylian. Pero a veces juega como pívot en el centro.

Es inteligente y capaz de adaptar sus movimientos en función del equipo. Ayer hablamos largo y tendido de ello”, explicó el DT al ser consultado sobre la posición de Mbappé dentro del campo.

Y agregó: “Kylian ya lleva once goles. Sé que marcará muchos más. No debía jugar en Reims porque estaba enfermo. Pero Messi no estaba y Ney cansado.

Kylian jugó enfermo, cansado, en un partido que rápidamente no nos salió bien. Así que de ahí su reacción. Son discusiones que tenemos a menudo con Kylian.

Intercambio mucho con él para tratar de tranquilizarlo. Somos muy sensibles a sus comentarios porque es un jugador muy importante”.