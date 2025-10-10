La Selección Nacional de Costa Rica tiene un nuevo número 10, o bueno, al menos para el duelo ante Honduras de esta noche.

La Federación Costarricense de Fútbol publicó fotos en el perfil, y en una de ellas se evidenció el nombre de quién tomará la histórica camiseta.

¡El nuevo 10!

Josimar Alcócer, el extremo/interior de La Sele, que juega en el Westerlo de Bélgica.

Alcócer tomará el espacio que deja Brandon Aguilera, quien quedó fuera de la convocatoria y fue el sucesor del número que dejó libre Bryan Ruiz.