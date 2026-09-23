Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Nueve jugadores del Campeonato Nacional competirán en esta Fecha FIFA, luego de que tres países convocaran a futbolistas de nuestro torneo para sus respectivos compromisos internacionales.

Los legionarios tendrán la oportunidad de representar a sus selecciones en partidos amistosos y eliminatorias, demostrando el nivel del fútbol costarricense y la calidad de los jugadores que militan en la liga local.

Los equipos del torneo local deberán afrontar la ausencia de estas piezas clave, lo que representa un desafío para los entrenadores en la próxima jornada del campeonato nacional, donde buscarán mantener el rendimiento sin sus figuras.