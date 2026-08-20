Nuevas herramientas digitales modernizan las operaciones de Guanacaste Aeropuerto

Guanacaste Aeropuerto completó la implementación de un conjunto integral de soluciones digitales desarrolladas por Airport Labs, como parte de su estrategia de transformación tecnológica para optimizar los procesos operativos y facilitar decisiones más ágiles.

Estas herramientas permiten una gestión basada en datos que impacta directamente en la eficiencia del aeropuerto, uno de los principales puntos de ingreso al turismo costarricense.

La modernización busca elevar la experiencia de los pasajeros al reducir tiempos de espera y mejorar la fluidez de los servicios aeroportuarios.