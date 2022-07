La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que a partir del 28 de junio el despacho de recetas generadas por los Sistemas de Atención Integral en Salud de Medicina Mixta y Empresa del Área Metropolitana, tiene una nueva ubicación para mayor comodidad de los usuarios.

Este centro se localiza en San José en calle 3, entre avenidas 10 y 12 (de la entrada principal del edificio de Caja Costarricense de Seguro Social, 400 metros sur, 100 metros oeste y 25 metros sur a mano derecha.)

El horario de atención es de lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm, viernes de 7:00 am a 4:00 pm y sábado de 7:00 am a 12 mediodía jornada continua.

Por mes, esta farmacia despacha un promedio 90.000 recetas, el servicio es únicamente para los gestionar los medicamentos de Medicina Mixta y Empresa para los cantones de Alajuelita, Curridabat, Aserrí, Desamparados, Escazú, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, Moravia, San José, Tibás y Vásquez de Coronado y que corresponden a los siguientes centros de salud:

• Área de Salud Carmen Montes de Oca

• Área de Salud Desamparados 1 (Clínica Dr. Marcial Fallas)

• Área de Salud Desamparados 2

• Área de Salud Desamparados 3

• Área de Salud San Francisco San Antonio

• Área de Salud Hatillo (Clínica Dr. Solón Núñez)

• Área de Salud Mata Redonda Hospital (Clínica Dr. Moreno Cañas)

• Área de Salud Pavas

• Área de Salud Escazú

• Área de Salud Santa Ana

• Área de Salud Zapote-Catedral (Clínica Dr. Carlos Durán Cartín)

• Área de Salud San Sebastián Paso Ancho

• Área de Salud Moravia

• Área de Salud Goicoechea 1

• Área de Salud Goicoechea 2 (Clínica Dr. Ricardo Jiménez Núñez)

• Área de Salud Coronado

• Área de Salud Aserrí

• Área de Salud Alajuelita

• Área de Salud Tibás-Uruca-Merced (Clínica Dr. Clorito Picado)