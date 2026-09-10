Nueva terapia busca combatir la inflamación y el dolor de la artritis

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Cuando se habla de artritis, la inflamación, el dolor y el desgaste de las articulaciones pueden afectar seriamente la calidad de vida, pero hoy existe interés en una terapia que utiliza hidrógeno molecular y que se estudia por sus posibles efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

El terapeuta respiratorio José Manuel Cullell Delgado explica que esta terapia busca reducir la inflamación y aliviar el dolor en pacientes con artritis reumatoide, y que también puede beneficiar a personas con asma.

El especialista detalla que la terapia puede combinarse con tratamientos convencionales y que los efectos pueden variar según la condición de cada paciente, por lo que se recomienda una evaluación previa para determinar la cantidad y duración de las sesiones.