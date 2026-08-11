Colombia registró un nuevo sismo este martes, un día después del fuerte terremoto que sacudió varias zonas del país.

Sismo tuvo magnitud 3,8

El Servicio Geológico Colombiano reportó un movimiento de magnitud 3,8 a las 10:43 a. m., hora local.

El epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 14 kilómetros de esa localidad.

El sismo tuvo una profundidad de 99 kilómetros, según el boletín actualizado del organismo.

Un día después

El nuevo movimiento ocurre luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia la mañana del lunes.

El fuerte sismo tuvo su epicentro en Chocó y generó afectaciones en diferentes sectores del país. Además, el movimiento se percibió en otras zonas, incluso fuera de Colombia. Ya se registran más de 100 muertos.

El evento de este martes corresponde a una réplica del terremoto registrado el lunes, de acuerdo con la información proporcionada para esta actualización.

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Autoridades mantienen monitoreo

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica y señala que la información de sus boletines está sujeta a cambios.

El organismo también habilitó su plataforma para que las personas puedan reportar nuevos movimientos.